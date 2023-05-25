SHOT: психологам не удаётся вывести Костомарова из депрессии
SHOT: Костомарова не удаётся вывести из депрессии, несмотря на занятия с психологом
Москва, 25 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Фигуриста Романа Костомарова, который перенёс ампутацию конечностей, не удаётся вывести из состояния депрессии, несмотря на регулярные занятия с психологом, пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источники из окружения спортсмена.
По их данным, Костомаров изо всех сил старается «выкарабкаться из апатии», однако чаще всего просто злится.
Также в сообщении отмечается, что на днях у фигуриста впервые с момента госпитализации была прогулка на свежем воздухе. В больнице, где лежит спортсмен, сработала пожарная сигнализация и пришлось эвакуироваться. Костомарова вывезли на улицу, однако спустя несколько минут вернули в палату, так как пожарная тревога оказалась ложной.
В Коммунарке Костомаров пробудет до осени. Врачи будут заниматься протезированием конечностей, а также восстановлением внутренних органов и психологического здоровья спортсмена.
Как сообщало ИА Регнум, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова госпитализировали в больницу в Коммунарке 10 января 2023 года. На протяжении пяти дней фигурист находился на аппарате ИВЛ в медикаментозной коме из-за пневмонии.
Из-за того, что он длительное время находился на аппаратном обеспечении, которое привело к проблемам с мелкими сосудами пальцев рук и ног, ему пришлось ампутировать сначала пальцы ног, а позже стало известно об обеих стопах и ещё нескольких операциях.
В последних числах марта распространение некроза остановилось, здоровье спортсмена стало улучшаться, появилась возможность планировать реабилитацию.