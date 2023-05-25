Москва, 25 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Фигуриста Романа Костомарова, который перенёс ампутацию конечностей, не удаётся вывести из состояния депрессии, несмотря на регулярные занятия с психологом, пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источники из окружения спортсмена.

Дарья Драй ИА REGNUM Роман Костомаров

По их данным, Костомаров изо всех сил старается «выкарабкаться из апатии», однако чаще всего просто злится.

Также в сообщении отмечается, что на днях у фигуриста впервые с момента госпитализации была прогулка на свежем воздухе. В больнице, где лежит спортсмен, сработала пожарная сигнализация и пришлось эвакуироваться. Костомарова вывезли на улицу, однако спустя несколько минут вернули в палату, так как пожарная тревога оказалась ложной.

В Коммунарке Костомаров пробудет до осени. Врачи будут заниматься протезированием конечностей, а также восстановлением внутренних органов и психологического здоровья спортсмена.

Как сообщало ИА Регнум, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова госпитализировали в больницу в Коммунарке 10 января 2023 года. На протяжении пяти дней фигурист находился на аппарате ИВЛ в медикаментозной коме из-за пневмонии.

Из-за того, что он длительное время находился на аппаратном обеспечении, которое привело к проблемам с мелкими сосудами пальцев рук и ног, ему пришлось ампутировать сначала пальцы ног, а позже стало известно об обеих стопах и ещё нескольких операциях.

В последних числах марта распространение некроза остановилось, здоровье спортсмена стало улучшаться, появилась возможность планировать реабилитацию.