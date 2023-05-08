Москва, 8 мая, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Российский фигурист Роман Костомаров 8 мая опубликовал первое обращение после госпитализации, в котором поблагодарил врачей и близких.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фигурист Роман Костомаров

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь», — говорится в сообщении.

Костомаров отметил, что впереди ещё много трудностей, но выразил надежду, что справится с ними. Он добавил, что впереди много тяжёлой работы над собой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января Костомарова госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией, у него было серьёзное поражение лёгких из-за вирусно-бактериальной инфекции. Фигурист находился при смерти. Ему провели несколько операций по ампутации на кистях и стопах, он перенёс два инсульта. Постепенно его состояние стало улучшаться.

В конце апреля Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Он готовится к транспортировке в Германию.