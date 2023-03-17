Фигуристу Костомарову ампутировали голени обеих ног и кисть левой руки
«МК»: фигуристу Костомарову ампутировали голени обеих ног и кисть левой руки
Москва, 17 марта, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Врачи продолжают бороться за жизнь олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже более двух месяцев находится в больнице. СМИ со ссылкой на медиков сообщают, что после комы спортсмен пришёл в сознание. Он перенёс тяжёлую форму пневмонии. Фигуристу ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также кисть руки. Состояние второй кисти руки также вызывает у врачей опасение.
«Костомаров действительно пришёл в себя, его супруга Оксана Домнина находится рядом с ним», — пишет «МК».
Отмечается, что, придя в сознание, Костомаров попросил мороженого, а также чтобы ему помыли голову.
Организм фигуриста очень ослаб, он за время болезни похудел на 50 кг.
У Романа Костомарова на данный момент диагностируется полиорганная недостаточность — это одновременное или последовательное поражение нескольких систем с первоначальным преобладанием симптомов отказа одной из них.
Врачи говорят о сильном эмоциональном срыве — со спортсменом работает психолог.
Прогнозов врачи давать не берутся.
Как сообщало ИА REGNUM, Костомарову поменяли схему лечения, после чего его состояние стало улучшаться.