Москва, 28 марта, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Распространение некроза тканей у олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова удалось остановить, он получает лекарственную терапию, сообщает 28 марта телеграм-канал «112».

Марина Каширская ИА REGNUM Роман Костомаров

В ближайшее время операций Костомарову проводить не будут, накануне ему зашили трахеостому. Мозговое кровообращение спортсмена нормализовано, сейчас врачи делают ему уколы и ставят капельницы.

«Врачам удалось остановить распространение некроза у Романа Костомарова», — говорится в сообщении.

Печени фигуриста необходимо восстановление после больших доз сильнодействующих лекарств, отмечают медики. Костомаров находится в сознании.

Как сообщало ИА REGNUM, 46-летний Роман Костомаров находится в больнице с января, его госпитализировали с пневмонией. Фигурист перенёс несколько операций, находился в медикаментозной коме. Режиссёр и фигурист Илья Авербух накануне сообщил об улучшении состояния Костомарова.