Москва, 25 мая, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В МИД России 25 мая были вызваны послы Германии, Дании и Швеции, им заявлен решительный протест из-за отсутствия результатов расследования диверсий на «Северных потоках».

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

МИД указал, что уклонение властей ФРГ, Дании и Швеции от взаимодействия с российской стороной по расследованию подрывов газопроводов неприемлемо.

«Констатировано отсутствие заинтересованности упомянутых стран в установлении подлинных обстоятельств данной диверсии. Напротив, своими действиями они явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны», — говорится в заявлении МИДа.

Накануне депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что власти ЕС не допустят проведения серьёзного и объективного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток», поскольку не планируют осуществлять их ремонт. По его мнению, Берлин имеет обязательства перед США, и ограничен в своих действиях.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли в сентябре 2022 года. На месте аварии на газопроводах обнаружили следы взрывчатки. Россия назвала произошедшее актом международного терроризма. Следователи возбудили уголовное дело. При этом Швеция, Дания и Германия, в зоне ответственности которых, были осуществлены диверсии в отношении СП, отказались сотрудничать с Москвой в рамках расследования.

К настоящему времени официальных заявления со стороны ЕС об ответственных за теракты нет. МИД РФ указывал, что обычно Брюссель быстро находит виноватых, а в данном случае якобы старается не спекулировать на теориях. При этом власти РФ отмечали, что официальные лица США не раз заявляли о намерении уничтожить газопроводы. Так, президент Джо Байден уверял, что не допустит ввод в эксплуатацию СП-2.

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежцев.