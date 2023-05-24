ЕС и Германия не готовы расследовать диверсии на «Северных потоках»
Евродепутат Бек уверен, что ЕС и ФРГ не собираются расследовать взрывы на «Северных потоках»
Берлин, 24 мая, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Власти ФРГ и Евросоюза не допустят проведения активного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток», поскольку не планируют осуществлять их ремонт. Об этом в интервью «Известиям» сказал депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.
Он отметил, что на международной арене большинство стран Евросоюза неавтономны. Так, власти Германии имеют обязательства перед США, ограничены в действиях, скованы патологиями и политическими неврозами.
Как сообщало ИА Регнум, немецкие следователи предполагают, что к подрыву трубопроводов «Северный поток» имеет отношение Украины. Они ищут доказательства на причастность страны к терактам. След привёл их к подставному туристическому бюро, созданному в Варшаве двумя украинцами.