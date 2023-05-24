Берлин, 24 мая, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Власти ФРГ и Евросоюза не допустят проведения активного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток», поскольку не планируют осуществлять их ремонт. Об этом в интервью «Известиям» сказал депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Он отметил, что на международной арене большинство стран Евросоюза неавтономны. Так, власти Германии имеют обязательства перед США, ограничены в действиях, скованы патологиями и политическими неврозами.

Как сообщало ИА Регнум, немецкие следователи предполагают, что к подрыву трубопроводов «Северный поток» имеет отношение Украины. Они ищут доказательства на причастность страны к терактам. След привёл их к подставному туристическому бюро, созданному в Варшаве двумя украинцами.