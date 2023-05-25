Москва, 25 мая, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что против России и Белоруссии, по сути, развязана необъявленная война, которую ведут западные страны.

Павел Бедняков /РИА Новости Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну», — заявил он.

Он также обратил внимание на то, что военная деятельность НАТО «приобрела максимально агрессивную направленность».

«Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства», — уточнил министр обороны России.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия будет оперативно и предельно жёстко реагировать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны, подобные вылазке диверсантов ВСУ в Белгородскую область.

Сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях.

Более 70 членов диверсионной группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Белгородской области. По словам Шойгу, участники украинского формирования были уничтожены с помощью ударов авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений прикрытия. Он уточнил, что остатки диверсантов были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжался вестись огонь до полной ликвидации.

Диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область 22 мая. О ситуации было доложено президенту РФ Владимиру Путину. В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции (КТО). Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса. В результате нападения диверсантов в Белгородской области погиб один мирный житель, всего ранения получили 13 человек.