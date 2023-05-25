Вашингтон, 25 мая, 2023, 06:16 — ИА Регнум. США преследуют цель нанести вред России с помощью украинского конфликта, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Это вопиющий случай для меня и большая проблема для меня как человека, так как это происходит ценой жизней украинцев», — сказал он, комментируя слова министра обороны США Ллойда Остина, который назвал главной целью Вашингтона на Украине нанесение вреда России.

У Штатов при этом нет определённой стратегии по поддержке Украины. Каждое государство, участвующее в конфликте вне своей территории, должно извлекать выгоду из этого, но Вашингтон просто заваливает Украину вооружением. Москва ещё не разозлилась на помощь Белого дома, поэтому в Вашингтоне решили заявить о поставках ВСУ истребителей F-16, добавил Дэвис.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме считают, что американские власти потирают руки в ожидании контрнаступления ВСУ, потому что это станет дополнительным притоком денег для местных военных корпораций. При этом Вашингтону неважно, сколько погибнет украинцев и как далеко они смогут зайти вглубь линии обороны российских войск, так как, даже если контрнаступление ВСУ полностью провалится, «оружие и солдаты будут востребованы и перемолоты».