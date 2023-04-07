Севастополь, 7 апреля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Американские власти потирают руки в ожидании контрнаступления украинских военных, потому что это станет дополнительным притоком денег для местных военных корпораций. Такое мнение 7 апреля высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я не сомневаюсь, что такие как [госсекретарь США Энтони] Блинкен, потирают руки в ожидании украинского контрнаступления. На самом деле, для них важна не столько военная победа, сколько дополнительный приток денег для американских производителей оружия, интересы которых они без сомнения лоббируют», — приводит его слова РИА Новости.

Депутат Госдумы уточнил, что Вашингтону неважно, сколько при этом погибнет украинцев и как далеко они смогут зайти вглубь линии обороны российских военных, так как, даже если контрнаступление ВСУ полностью провалится, «оружие и солдаты будут востребованы и перемолоты».

«Украине потребуются новые вливания, а значит, карманы Блинкена еще больше раздуются от заработков. Бизнес на крови — так США зарабатывают последние сто лет, а Блинкен тому яркое подтверждение», — добавил Белик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 апреля Блинкен заявил, что в течение ближайших недель может начаться наступление украинских войск на фронте. При этом он добавил, что такие решения должна принимать Украина.

Позднее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ВСУ в ближайшие недели начнут контрнаступление, является предметом тщательного отслеживания российских военных. Он подчеркнул, что в российские войска учитывают поступающую информацию при планировании спецоперации.