Москва, 25 мая, 2023, 01:35 — ИА Регнум. В здании Минобороны России в центре Москвы на Фрунзенской набережной произошёл пожар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Уточняется, что возгорание возникло на одном из балконов здания. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, на строительном рынке «Акос» в Одинцово поздним вечером 24 мая произошёл пожар.

В Вашингтоне предположили, что за атакой дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Кремле стоит одна из украинских спецслужб.