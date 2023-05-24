Вашингтон, 25 мая, 2023, 01:13 — ИА Регнум. В Вашингтоне предположили, что за атакой дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Кремле стоит одна из украинских спецслужб. Якобы неизвестно, знал ли о налёте беспилотников украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение опубликовала газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Политики в Белом доме считают, что атака на Кремль была, вероятно, устроена одним из специализированных украинских военных или разведывательных подразделений», — отметило издание.

При этом уточняется, что американские разведслужбы не знают, какое спецподразделение инициировало атаку.

«Неясно также, знал ли об операции Зеленский или его высшие чиновники, хотя некоторые полагают, что господин Зеленский не был в курсе», — добавил автор.

Военные эксперты США предположили, что дроны были запущены с небольшого расстояния — из самой Москвы или её окрестностей, а также несли «ограниченный заряд взрывчатки», что может указывать на стремление к психологическому эффекту.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались ударить по резиденции Владимира Путина в Кремле. Оба дрона удалось сбить. В результате происшествия никто не пострадал.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы.

В момент атаки беспилотников Зеленский находился не в Киеве, а за пределами страны с зарубежным визитом — он опасался за свою безопасность.