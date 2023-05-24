Одинцово, Московская область, 25 мая, 2023, 00:13 — ИА Регнум. На строительном рынке «Акос» в Одинцово произошёл пожар, сообщили 25 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

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Известно, что горят торговые павильоны на улице Внуковская.

По официальным данным, площадь пожара составляет 500 кв. метров. Предварительно, пострадавших нет. На месте происшествия работают 27 единиц техники и более 80 человек.

«Ликвидация пожара осложнена высокой пожарной загрузкой», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта московские спасатели ликвидировали пожар на складе в Одинцово. Площадь возгорания превысила 4,3 тыс. кв. метров.