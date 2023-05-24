Киев, 25 мая, 2023, 01:18 — ИА Регнум. На Украине увеличилось число регионов, в которых в ночь на 25 мая сработала воздушная тревога. Сообщается о серии взрывов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным официального ресурса оповещения граждан, сирены взвыли в Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях. Ранее тревога была объявлена в Киеве, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о прозвучавших взрывах в Киевской и Черниговской областях: ««Шахиды» атакуют Украину».

Как сообщало ИА Регнум, замначальника главного управления разведки минобороны Украины генерал ВСУ Вадим Скибицкий заявил, что российский президент Владимир Путин возглавляет список целей его ведомства.

Журналист, историк и писатель Оуэн Мэттью предостерёг Украину — своими диверсиями на территории России власти рискуют спровоцировать катастрофическое обострение конфликта.