Киев, 24 мая, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Замначальника главного управления разведки минобороны Украины генерал ВСУ Вадим Скибицкий заявил, что российский президент Владимир Путин возглавляет список целей его ведомства.

Разведка Украины назвала президента России Путина своей главной целью
Kremlin.ru
Владимир Путин

«Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдаёт своим людям приказ атаковать», — сказал Скибицкий в интервью немецкому изданию Welt, пояснив, что имеет в виду Владимира Путина.

По его словам, Россию надо лишить того, кто «координирует и решает, что происходит».

Что касается планов по Крымскому мосту, который ранее Киев собирался подрывать, то Скибицкий ответил, что мост оставят ВС РФ «как путь к отступлению», но заявил о намерении разрушить порт Мариуполя.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались ударить по резиденции Владимира Путина в Кремле. Оба дрона удалось сбить. В результате происшествия никто не пострадал.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы.

В момент атаки беспилотников на Кремль президент Украины Владимир Зеленский находился не в Киеве, а за пределами страны с зарубежным визитом — он опасался за свою безопасность.