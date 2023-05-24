Киев, 24 мая, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Замначальника главного управления разведки минобороны Украины генерал ВСУ Вадим Скибицкий заявил, что российский президент Владимир Путин возглавляет список целей его ведомства.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдаёт своим людям приказ атаковать», — сказал Скибицкий в интервью немецкому изданию Welt, пояснив, что имеет в виду Владимира Путина.

По его словам, Россию надо лишить того, кто «координирует и решает, что происходит».

Что касается планов по Крымскому мосту, который ранее Киев собирался подрывать, то Скибицкий ответил, что мост оставят ВС РФ «как путь к отступлению», но заявил о намерении разрушить порт Мариуполя.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались ударить по резиденции Владимира Путина в Кремле. Оба дрона удалось сбить. В результате происшествия никто не пострадал.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы.

В момент атаки беспилотников на Кремль президент Украины Владимир Зеленский находился не в Киеве, а за пределами страны с зарубежным визитом — он опасался за свою безопасность.