Лондон, 25 мая, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Журналист, историк и писатель Оуэн Мэттью предостерёг Украину — своими диверсиями на территории России власти рискуют спровоцировать катастрофическое обострение конфликта. Мнение эксперта опубликовала британская газета The Daily Telegraph.

Telegraph: Киев рискует спровоцировать катастрофическую эскалацию конфликта с Москвой
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Интервью Владимира Зеленского иностранным СМИ

Обозреватель предполагает, что если глава киевского режима Владимир Зеленский действительно одобрил действия диверсантов под Белгородом, то он «играет в отчаянно опасную игру».

«НАТО по-прежнему серьёзно беспокоится по поводу возможности применения Кремлём тактических ядерных зарядов. Выбить Россию с украинской территории будет правильно и справедливо, но вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создаёт риск катастрофической эскалации», — считает Мэттью.

По мнению эксперта, украинские вылазки в Белгородской области могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», что усилит поддержку СВО среди россиян.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ не принимали участия в нападении диверсантов на Белгородскую область, а лишь защищали государственную границу на случай возможной контратаки, говорится в материале газеты The New York Times.

Нападение группы диверсантов на Гайворонский район Белгородской области произошло 22 мая. Преступники обстреляли жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали 13 мирных жителей.

В результате российскими силами были уничтожены более 70 террористов.