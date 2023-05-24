Лондон, 25 мая, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Журналист, историк и писатель Оуэн Мэттью предостерёг Украину — своими диверсиями на территории России власти рискуют спровоцировать катастрофическое обострение конфликта. Мнение эксперта опубликовала британская газета The Daily Telegraph.

President.gov.ua Интервью Владимира Зеленского иностранным СМИ

Обозреватель предполагает, что если глава киевского режима Владимир Зеленский действительно одобрил действия диверсантов под Белгородом, то он «играет в отчаянно опасную игру».

«НАТО по-прежнему серьёзно беспокоится по поводу возможности применения Кремлём тактических ядерных зарядов. Выбить Россию с украинской территории будет правильно и справедливо, но вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создаёт риск катастрофической эскалации», — считает Мэттью.

По мнению эксперта, украинские вылазки в Белгородской области могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», что усилит поддержку СВО среди россиян.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ не принимали участия в нападении диверсантов на Белгородскую область, а лишь защищали государственную границу на случай возможной контратаки, говорится в материале газеты The New York Times.

Нападение группы диверсантов на Гайворонский район Белгородской области произошло 22 мая. Преступники обстреляли жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали 13 мирных жителей.

В результате российскими силами были уничтожены более 70 террористов.