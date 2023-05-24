Москва, 24 мая, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ в районе Славянска и Григоровки, сообщили 24 мая в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«В районах населённых пунктов Славянск и Григоровка Донецкой Народной Республике уничтожены склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки на данном (донецком) направлении было уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ, танк, два БТР, две боевые бронированные машины и три автомобиля, сообщил Конашенков.

В ходе брифинга официальный представитель Минобороны также рассказал об уничтожении силами ПВО за сутки одного самолёта ВСУ и 20 беспилотников, поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ, пресечении действий двух диверсионных групп ВСУ в Харьковской области.

ВСУ пытались атаковать в Босфоре тремя морскими беспилотниками корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, который обеспечивает деятельность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», атака была отражена, сообщил также Конашенков.