Донецк, 24 мая, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Авдеевка ДНР. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.

Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны около населённого пункта Григоровка ДНР был сбит истребитель МиГ-29 ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ в районе Славянска и Григоровки.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Россия будет оперативно и предельно жёстко реагировать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны, подобные вылазке диверсантов ВСУ в Белгородскую область.