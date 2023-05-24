Донецк, 24 мая, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Авдеевка ДНР. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны около населённого пункта Григоровка ДНР был сбит истребитель МиГ-29 ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ в районе Славянска и Григоровки.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Россия будет оперативно и предельно жёстко реагировать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны, подобные вылазке диверсантов ВСУ в Белгородскую область.