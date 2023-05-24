Москва, 24 мая, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибку арбитра Сергея Карасёва в матче чемпионата России «Спартак» — ЦСКА. Об этом 24 мая сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Светлана Бекетова Сергей Карасев

Речь идёт о красной карточке защитнику ЦСКА Виллиану Роше, который указал арбитрам на неприличный жест форварда «Спартака» Александра Соболева. В этом эпизоде Карасёв удалил обоих игроков.

«ЭСК рассмотрел эпизод с удалением Роши в дерби «Спартак» — ЦСКА. Эксперты дали заключение, что это не красная карточка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) должен отменить красную карточку футболисту ЦСКА. По удалению Соболева у ЭСК вопросов не возникло.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая «Спартак» одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. У «красно-белых» дубль оформил нападающий Квинси Промес. В составе ЦСКА голом отметился полузащитник Хесус Медина. На 66-й минуте Карасёв удалил Соболева и Рошу. После матча фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили драку в московском ресторане.