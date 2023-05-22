Москва, 22 мая, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Футбольные болельщики устроили драку после матча между московскими «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре чемпионата России. Об этом 22 мая сообщает Telegram-канал Baza.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик «Спартака»

«Десятки футбольных фанатов устроили драку после матча ЦСКА — «Спартак». Местом битвы выбрали ресторан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл на улице Сергия Радонежского. В заведении были фанаты обеих команд. По информации канала, драка началась после того, как один из посетителей ударил другого, проходя мимо него. После этого в потасовку включились другие участники.

Сотрудники Росгвардии, приехавшие на место, вызвали подкрепление. В результате в отделение увезли 10 человек, на них составили протоколы за мелкое хулиганство.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая «Спартак» одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. У «красно-белых» дубль оформил нападающий Квинси Промес. В составе ЦСКА голом отметился полузащитник Хесус Медина. На 66-й минуте главный арбитр Сергей Карасёв удалил форварда «Спартака» Александра Соболева и защитника «армейцев» Виллиана Рошу.

ЦСКА с 54 очками идёт вторым в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» — третий, на счету команды 53 очка.