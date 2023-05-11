Тбилиси, 11 мая, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал западных партнёров, которые призывают Тбилиси следовать санкциям против России, а также не пускать российские самолёты на свою территорию.

Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС Ираклий Гарибашвили

«У меня вопрос к нашим западным партнёрам: когда вы говорите прекратить торговлю, экономику, не возобновлять полёты, почему вы не делаете то же самое? Почему вы отправили в прошлом году России 300 млрд?», — задался вопросом премьер, слова которого передаёт РИА Новости.

Он добавил, что эти мысли у него возникают как у гражданина, который хочет, чтобы его страна стала членом Евросоюза. Гарибашвили при этом отметил, что грузинский народ «всё прекрасно понимает».

Премьер-министр ещё раз повторил, что Грузия не будет вводить односторонние экономические санкции против РФ, подчеркнув, что Грузия хочет мира, стабильности и объединения страны.

«Мы не будем вводить односторонние экономические санкции, так как тем самым мы создадим проблемы нашему населению», — добавил Гарибашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать полёты в эту страну. Решения приняты в первую очередь по гуманитарным соображениям, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

МИД Грузии положительно оценил отмену Москвой визового режима. Однако западные политики, а также грузинская оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковали решения России. Зурабишвили обвинила Москву в «провокациях» и призвала в ответ ввести визовый режим для граждан России. Евросоюз, в свою очередь, призвал Грузию не пускать российские самолёты на свою территорию.