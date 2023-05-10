Москва, , 12:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Соответствующий указ опубликован 10 мая на интернет-портале правовой информации.

Самолёт Анна Алябьева © ИА REGNUM

Таким образом утратившим в силу признаётся указ президента от 21 июня 2019 года под номером 287 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Этот документ подразумевал запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России в Грузию. Также туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от продажи туров, которые предусматривают перелёт в Грузию с территории РФ.

Кроме того, российский лидер отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Исключение составят граждане, въезжающие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования.

Из-за небезопасной обстановки для россиян с 8 июля 2019 года РФ приостановила авиасообщение с Грузией. Спустя месяц авиакомпания Georgian Airways заявила о сложном финансовом положении и потере около $25 млн. Решению предшествовали массовые беспорядки в Тбилиси и случаи нападения на россиян. Так, 20 июня в грузинской столице вспыхнули массовые акции протеста после того, как во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Инцидент вылился в антироссийские демонстрации и провокации в отношении граждан РФ.