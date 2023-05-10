Тбилиси, , 17:06 — REGNUM МИД Грузии приветствует решение руководства России отменить визовый режим для граждан республики. Об этом 10 мая заявил журналистам министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили.

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили © SZILARD KOSZTICSAK/EPA/TASS

Он отметил, что в России проживают более 1 млн грузинских граждан, у которых очень тесные связи с родственниками и близкими, живущими в Грузии.

«Это решение, увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется. Оно облегчит бытовую жизнь нашим гражданам», — сказал Дарчиашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии (кроме тех, кто едет в Россию работать или учиться на срок более 90 дней), а также вновь разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что это является «очередной провокацией». По её словам, возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима неприемлемы до завершения украинского конфликта.

При этом в минэкономики Грузии отметили, что отмена виз положительно повлияет на грузинских граждан, живущих в России.