Москва, 24 мая, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Способ электронной подачи документов в вузы в 2023 году будет превалирующим, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенты

«Приемная кампания этого года, конечно, будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и так далее. Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим», — сообщи министр.

По его словам, в 2023 году система суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» была усовершенствована, лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг. Фальков отметил также, что тестирование системы уже практически завершено

«Мы рассчитываем, что ещё больше выпускников воспользуется суперсервисом», — отметил он.

Президент России Владимир Путин в мае своим указом дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Так, в некоторых университетах страны введут базовое высшее и специализированное высшее образование. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для магистратуры — от одного года до трёх лет.

Пилотный проект пройдёт в шести вузах — Московском авиационном институте (МАИ), Московском педагогическом государственном университете (МПГУ), Национальном исследовательском технологическом университете (МИСиС), Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете.

Фальков в связи с этим отмечал ранее, что переход на новую систему высшего образования займёт до трёх лет и завершится в 2026 году. Вместе с тем, по его словам, в новой российской системе образования не будет изменений в части, касающейся поступления в вузы, в частности в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).