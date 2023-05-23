Лондон, 23 мая, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Украина имеет отношение к подрыву трубопроводов «Северный поток». Свою версию о теракте высказали немецкие следователи, заявила британская газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Отмечается, что Федеральное ведомство уголовных расследований в Германии ищет доказательства, которые могут указывать на причастность Украины к подрывам газопровода. В деле появилась яхта «Андромеда», которую арендовали в северогерманском порту Росток за несколько недель до теракта.

Следователи пояснили, что группа людей (пятеро мужчин и женщина) прибыли в Германию по поддельным документам — болгарским и румынским паспортам. Яхту использовали для размещения подготовленных водолазов, чтобы установить бомбы на глубине около 70 метров.

«Андромеда» пришвартовалась в непосредственной близости от места взрыва. На яхте были обнаружены следы взрывчатки.

След ведёт к подставному туристическому бюро, которое было создано двумя украинцами в Варшаве.

Один из них, 26-летний мужчина, служил в украинской армии.

Эксперты при этом высказывают сомнения, что это всё могли сделать на маленькой яхте без подводной лодки.

Как сообщало ИА Регнум, расследование американского журналист Сеймура Херша взрывов на «Северных потоках» стало неудобной правдой для Запада, считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российские газопроводы заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.