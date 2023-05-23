Вашингтон, 24 мая, 2023, 01:41 — ИА Регнум. С началом спецоперации на Украине идёт внутренняя коммерческая война — местные политические элиты во главе с лидером Владимиром Зеленским начали передел бизнес-сектора, опираясь на службу безопасности. Редактор Politico Джейми Деттмер подробно описал коррупционные схемы, используемые украинскими чиновниками и СБУ.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Некоторые игроки, связанные с политикой, могут использовать войну как возможность обогатиться и ограбить коммерческих конкурентов. Скоро появятся новые олигархи», — заявил автор.

Издание цитирует одного из руководителей коммерческой фирмы в Киеве, который признался, что ни одно из прежних правительств страны не имело в своих руках столько неограниченной власти. При этом с началом СВО она стала неприкасаемой.

Автор, в свою очередь, заявил, что в борьбе за активы старой элиты у нынешних политиков все средства хороши: вымогательство, грабежи, рейдерские захваты, устранение конкурентов.

Активно используется схема, по которой некоторым компаниям предъявляют обвинения в совершении преступлений или включают их в список подвергнутых санкциям, который ведёт служба безопасности.

«Такие шаги против успешных компаний Украины вызывают недоумение — не только в Киеве — и рискуют отпугнуть иностранных инвесторов, которые видят повсеместную и неразрешимую проблему коррупции в стране», — считает Деттмер.

Журналист добавил, что ситуация с коррупционными схемами на Украине повлияла и на решение Евросоюза о выделении финансовой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, Национальная полиция Украины начала проверку возможных уголовных правонарушений по финансированию политической партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на сумму почти 3 млн гривен (более 78 тыс. долларов США).

Специалисты уже выявили признаки нарушения финансирования партии украинского лидера и направили документы о совершенном уголовном правонарушении в Национальную полицию Украины для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.