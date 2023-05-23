Киев, 23 мая, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Национальная полиция Украины начала проверку возможных уголовных правонарушений по финансированию политической партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на сумму почти 3 млн гривен (более 78 тыс. долларов США). Об этом в Telegram-канале сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) страны.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

Отмечается, что специалисты уже выявили признаки нарушения финансирования партии украинского лидера и направили документы о совершенном уголовном правонарушении в Национальную полицию Украины для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Установлено, что три физических лица внесли деньги на счёт партии в сумме 2 млн 896 тыс. гривен. При этом они не имели соответствующих доходов для таких взносов.

«Это может свидетельствовать о том, что лица, осуществившие взносы, на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования политической партии», — пояснили в нацагентстве.

Как сообщало ИА Регнум, причастность Зеленского к коррупционным схемам раскрыл телеканал «Аль-Арабия».

Издание заявило, что украинский лидер до политической карьеры и через фирмы своих партнёров по съёмкам сериала «Слуга народа» участвовал в покупке дорогостоящих квартир в Лондоне. Тем самым Зеленский пользовался коррупцией, распространившейся на Украине.