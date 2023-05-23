Белгород, 24 мая, 2023, 00:17 — ИА Регнум. На проезжую часть в Белгороде с беспилотника было сброшено взрывное устройство, сообщил 24 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Гладков сообщил о сброшенном с дрона взрывном устройстве в Белгороде
Иван Шилов ИА REGNUM
Вячеслав Гладков

Предварительно, пострадавших нет. Повреждения получил легковой автомобиль, уточнил глава региона.

По словам, Гладкова, на месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая в небе над Белгородом и Белгородской областью система противовоздушной обороны сбила беспилотники. Пострадавших среди мирных граждан нет. В ночь на 23 мая после обстрела ВСУ в белгородском посёлке Борисовка загорелись два частных жилых дома.