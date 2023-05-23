Гладков сообщил о сброшенном с дрона взрывном устройстве в Белгороде
Губернатор Гладков сообщил о сброшенном с дрона взрывном устройстве в Белгороде
Белгород, 24 мая, 2023, 00:17 — ИА Регнум. На проезжую часть в Белгороде с беспилотника было сброшено взрывное устройство, сообщил 24 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вячеслав Гладков
Предварительно, пострадавших нет. Повреждения получил легковой автомобиль, уточнил глава региона.
По словам, Гладкова, на месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы.
Как сообщало ИА Регнум, 23 мая в небе над Белгородом и Белгородской областью система противовоздушной обороны сбила беспилотники. Пострадавших среди мирных граждан нет. В ночь на 23 мая после обстрела ВСУ в белгородском посёлке Борисовка загорелись два частных жилых дома.