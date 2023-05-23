Белгород, 24 мая, 2023, 00:17 — ИА Регнум. На проезжую часть в Белгороде с беспилотника было сброшено взрывное устройство, сообщил 24 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Предварительно, пострадавших нет. Повреждения получил легковой автомобиль, уточнил глава региона.

По словам, Гладкова, на месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая в небе над Белгородом и Белгородской областью система противовоздушной обороны сбила беспилотники. Пострадавших среди мирных граждан нет. В ночь на 23 мая после обстрела ВСУ в белгородском посёлке Борисовка загорелись два частных жилых дома.