Белгород, 23 мая, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила беспилотники. Об этом 23 мая написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА», — отметил он, добавив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Он также добавил, что последствия на земле сейчас уточняют сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 23 мая в Грайвороне Белгородской области после атаки украинских беспилотников загорелись два частных жилых дома. Повторный обстрел зафиксирован по административному зданию в посёлке Борисовка. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, граждане не пострадали.

В Белгородской области продолжается зачистка от украинских диверсантов. По словам Гладкова, в Грайворонском округе обстановка остаётся пока сложной — продолжается зачистка территории силами Минобороны совместно с силовиками. Глава региона рекомендовал местным жителям пока не возвращаться в свои дома. Когда это станет безопасным, власти проинформируют.

С украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство на административное здание в посёлке Борисовка Белгородской области. По словам Гладкова, после взрыва возгорания не произошло. В здании пробита крыша.