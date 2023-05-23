Вашингтон, 23 мая, 2023, 17:05 — ИА Регнум. После поражения ВСУ Вашингтон может провести операцию на Украине совместно с силами НАТО. Об этом 23 мая заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины», — сказал Макгрегор.

По его словам, это может произойти в последний момент, чтобы попытаться спасти украинскую власть от полного уничтожения.

Он добавил, что в Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева. По его мнению, на фоне критического положения ВСУ Запад может решиться на открытую интервенцию, которая приведёт к катастрофическим последствиям.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Макгрегор заявил, что западные сторонники Владимира Зеленского больше не верят в миф о победе Украины. По его словам, в США и Европе считают, что замороженный конфликт может быть наиболее политически приемлемым долгосрочным результатом для НАТО.