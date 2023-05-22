Киев, 22 мая, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Потеря ВСУ Артёмовска после длительных и кровопролитных попыток удержать его приведёт к катастрофическим последствиям для украинского государства и станет для Владимира Зеленского тем же, чем был Сталинград для Гитлера, заявил 22 мая в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Иван Родионов/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» водружают свой флаг на самой высокой точке Артёмовска

«О битве за Артёмовск будут говорить как о поворотном моменте в конфликте. Артёмовск стал для Зеленского почти тем же, чем был Сталинград для Гитлера», — сказал эксперт.

Украинские власти на протяжении многих месяцев пытались удержать город, что привело к огромному числу жертв в их рядах, при этом город всё равно был потерян, отметил Макгрегор. Помимо собственно военного значения этого поражения был нанесён удар по боевому духу ВСУ, считает он.

20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ, в Министерстве обороны России подтвердили полное освобождение Артёмовска. Президент России Владимир Путин направил поздравления бойцам группы «Вагнер» и военнослужащим ВС России, оказывавших поддержку в освобождении города.

21 мая Макгрегор заявил, что ВС России, по его мнению, ответят на контрнаступление ВСУ своим ударом, в результате которого в состав России вернутся Одесса и Харьков. Эксперт при этом отметил, что ответный удар едва ли будет иметь характер блицкрига. Но ВСУ так или иначе тратя свои последние людские и военно-технические резервы, подчеркнул Макгрегор.