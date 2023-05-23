Киев, 23 мая, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы в ближайшее время перейти к контрнаступлению. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Всё, что я могу сказать, это то, что оно скоро начнётся», — сказал он в интервью NHK.

Глава разведки также подчеркнул, что украинская армия нуждается в большом количестве оружия и боеприпасов.

Ранее президент Украины заявил, что украинская армия на данный момент не готова к проведению масштабной операции. По его словам, ВСУ ожидают поставок оружия, бронетехники и ещё «некоторых вещей». Позднее эту информацию также подтвердил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква.

Между тем врио главы Запорожской области Евгений Балицкий завил, что ВС Украины упустили свой шанс на начало контрнаступления в регионе и теперь у него нет шансов быть успешным.