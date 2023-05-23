Москва, 23 мая, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будет ли сокращение кадров из-за слияния двух управлений администрации президента.

Андрей Стенин/РАИ Новости Комплекс зданий администрации президента РФ в Москве

«По кадрам мне неизвестно. Будет некая документальная работа», — сказал Песков журналистам. На вопрос, будет ли аналогичное слияние в регионах, он ответил: «Зависит от решения главы региона».

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому управление по кадрам и госслужбе объединяется с управлением по противодействию коррупции.

Главой объединённой структуры стал Максим Травников, который ранее возглавлял управление по кадрам и госслужбе. В свою очередь, от должности начальника управления по вопросам противодействия коррупции освобождён Андрей Чоботов.