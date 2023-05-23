Москва, 23 мая, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Об этом 23 мая сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин подписал указ, согласно которому управление по кадрам и госслужбе объединяется с управлением по противодействию коррупции. Главой объединённой структуры стал Травников, который ранее возглавлял управление по кадрам и госслужбе.

В свою очередь, от должности начальника управления по вопросам противодействия коррупции освобождён Андрей Чоботов.

Ранее сообщалось, что 12 мая от занимаемой должности освобождён директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев. Он возглавлял департамент, который считается одним из ключевых в МЧС, с августа 2017 года.