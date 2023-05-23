Москва, 23 мая, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Об этом 23 мая сообщается на сайте Кремля.

Путин назначил Травникова главой управления президента по противодействию коррупции
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин

Путин подписал указ, согласно которому управление по кадрам и госслужбе объединяется с управлением по противодействию коррупции. Главой объединённой структуры стал Травников, который ранее возглавлял управление по кадрам и госслужбе.

В свою очередь, от должности начальника управления по вопросам противодействия коррупции освобождён Андрей Чоботов.

Ранее сообщалось, что 12 мая от занимаемой должности освобождён директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев. Он возглавлял департамент, который считается одним из ключевых в МЧС, с августа 2017 года.