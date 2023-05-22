Грайворонский район, Белгородская область, 23 мая, 2023, 00:52 — ИА Регнум. ВСУ продолжают атаковать территорию Белгородской области, сообщил 23 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«В Грайвороне беспилотниками атакованы два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание», — написал он в своём Telegram-канале.

На административное здание в посёлке Борисовка украинская армия повторно сбросила с беспилотника взрывное устройство, добавил Гладков.

По словам главы Белгородской области, пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая ВСУ несколько часов обстреливали Грайворонский городской округ. Также в Белгородской области были зафиксированы и иные атаки со стороны украинских сил. Из миномётов было обстреляно село Козинка. Повреждения получили два здания, автомобиль и ещё несколько объектов.