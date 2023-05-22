Белгород, 22 мая, 2023, 23:51 — ИА Регнум. С украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство на административное здание в посёлке Борисовка Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Он уточнил, что после взрыва возгорания не произошло. В здании пробита крыша.

По предварительной информации, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в Харькове поздним вечером 22 мая прогремела серия взрывов. Воздушная тревога была объявлена в восьми областях Украины.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе был 22 мая обстрелян киевскими боевиками.