Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Россия и Китай будут повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, проводя расчёты в национальных валютах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае

«Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и тем самым — укреплять экономический суверенитет», — заявил он.

По словам Мишустина, в 2021 году лишь порядка четверти расчётов между Китаем и Россией проводилось в нацалютах, а в 2022 году — уже почти две трети.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 мая Мишустин прибыл с визитом в Китай. Запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а также участие в Шанхайском бизнес-форуме. В первый день визита Мишустин в Шанхае выступит на российско-китайском саммите, в котором примут участие руководители крупнейших компаний двух стран.

Стратегический курс России включает в себя дальнейшее расширение сотрудничества с Китаем. Об этом 22 мая заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.