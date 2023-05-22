Москва, 22 мая, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Стратегический курс России включает в себя дальнейшее расширение сотрудничества с Китаем. Об этом 22 мая заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Развитие и углубление отношений с дружественным Китаем — стратегический курс России», — сказал Патрушев на российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

Он добавил, что Москва считает приоритетным развитие взаимовыгодного сотрудничества с КНР, наращивание координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития.

Также секретарь Совбеза РФ заявил, что расчёты в национальных валютах делают отношения России и Китая неуязвимыми к давлению.

Кроме того, он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не направлены против других стран и строятся на принципах взаимного уважения и равноправия.

Как ранее сообщало ИА Регнум, премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Китай с официальным визитом 23–24 мая. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

Ожидается, что стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере, в частности, в промышленности, транспортной инфраструктуре, энергетике, сельском хозяйстве.