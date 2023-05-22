Пекин, 22 мая, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин вечером 22 мая прибыл с визитом в Китай. Запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а также участие в Шанхайском бизнес-форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В первый день визита Мишустин в Шанхае выступит на российско-китайском саммите, в котором примут участие руководители крупнейших компаний двух стран.

Второй день премьер-министр проведёт в Пекине, где помимо встречи с лидером КНР запланированы переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку выразил признательность Пекину за приглашение президента России Владимира Путина на международный форум «Один пояс — один путь» в качестве главного гостя.

Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским саммита G7 в Хиросиме показало видение Запада на будущее конфликта с Россией, написало издание Global Times.

В Хиросиме 21 мая завершились все сессии саммита «Группы семи».