Москва, 23 мая, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал универсальную линейку FPV-дронов «Джокер», которые могут быть чем угодно, как их карточный тёзка. О новом изобретении рассказал ТАСС генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Как пояснил Кузякин, специалисты проанализировали опыт иностранных коллег, противника, переосмыслили его.

«В итоге добавили собственные наработки и на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку «Джокер», — рассказал директор ЦКБР.

Отмечается, что дроны выполняют все задачи, без вмешательства в конструкцию, которые стоят перед российскими военными в зоне спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, новый российский FPV-дрон «Упырь» был успешно применён в бою. В условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы ВСУ дрон поразил укрепления и блиндажи противника, уничтожил украинских военнослужащих.

«Упырь» применялся со снарядами, которые были собраны военными в полевых условиях, что позволяет экономить серийные боеприпасы.