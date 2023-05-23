В России создана линейка универсальных дронов «Джокер»
ТАСС: в России создана линейка универсальных дронов «Джокер»
Москва, 23 мая, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал универсальную линейку FPV-дронов «Джокер», которые могут быть чем угодно, как их карточный тёзка. О новом изобретении рассказал ТАСС генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.
Как пояснил Кузякин, специалисты проанализировали опыт иностранных коллег, противника, переосмыслили его.
«В итоге добавили собственные наработки и на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку «Джокер», — рассказал директор ЦКБР.
Отмечается, что дроны выполняют все задачи, без вмешательства в конструкцию, которые стоят перед российскими военными в зоне спецоперации.
Как сообщало ИА Регнум, новый российский FPV-дрон «Упырь» был успешно применён в бою. В условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы ВСУ дрон поразил укрепления и блиндажи противника, уничтожил украинских военнослужащих.
«Упырь» применялся со снарядами, которые были собраны военными в полевых условиях, что позволяет экономить серийные боеприпасы.