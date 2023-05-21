Вашингтон, 21 мая, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Харьков и Одесса отойдут России в результате контрудара российской армии в ответ на наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Майклу Крупу для VotumTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы», — заявил Макгрегор.

По его мнению, ВСУ истратили последние людские и военно-технические резервы, российская армия будет действовать обдуманно и осторожно, максимально используя высокоточные дальнобойные ракеты и превосходство в воздухе. Эксперт уверен, что новое наступление Вооруженных сил России с последующим освобождением Харькова и Одессы неизбежно.

Как сообщало ИА Регнум, бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил 29 апреля, что президент Украины может пойти на эскалацию конфликта, чтобы избежать поражения в борьбе с Москвой. По словам американца, окружение украинского лидера рекомендует ему сделать всё возможное, чтобы втянуть в конфликт Североатлантический альянс ради спасения армии Украины.

Бывший разведчик подчеркнул, что действия Киева усилят угрозу ядерной войны. По этой причине, по его мнению, власти Соединённых Штатов всё чаще вмешиваются в решения, которые принимает киевский режим, чтобы не допустить подобной эскалации.