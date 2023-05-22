Москва, 22 мая, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Заявление премьера Армении Николы Пашиняна о готовности признать территорию Нагорного Карабаха частью Азербайджана будет критично воспринято армянским народом и не приведёт к быстрому разрешению карабахского конфликта. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Ранее премьер-министр Армении в ходе пресс-конференции заявил, что готов признать частью Азербайджана и территорию Нагорного Карабаха. При этом он подчеркнул, что крайне важным в этом процессе остаётся гарантия обеспечения безопасности армянскому населению, проживающему в Карабахе.

По мнению политолога, конфликт в Нагорном Карабахе сложный и многоаспектный, поэтому шаг Пашиняна выглядит спорным и малопродуктивным решением в контексте урегулирования.

«Нельзя считать признание Пашиняна фактором, который радикально изменит ситуацию и прекратит конфликт. Дело в том, что в самом Карабахе есть организации, которые ранее выступали за полную автономию региона. Сейчас они также выступают в защиту армянского населения и не считают территорию Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Кроме того, внутри Армении такое решение не вызовет подъёма рейтинга премьер-министра. Далеко не все в стране позитивно воспримут заявление Пашиняна», — считает Долгов.

Политолог полагает, что более весомыми шагами для урегулирования конфликта были бы переговоры представителей Армении и Азербайджана с закреплением прав этнических армян, а также проведение референдума в регионе.

«Более весомым было бы проведение референдума в Нагорном Карабахе. Процесс должен решаться путём переговоров с закреплением договорённостей между Арменией и Азербайджаном по поводу статуса армянских граждан. Нужно, например, прописать права для энических армян. Сейчас в отношении армян эти заявления выглядят не совсем справедливо», — делится эксперт.

По мнению политолога, безусловно оптимистично сейчас слова лидера Армении воспримут лишь в Азербайджане, а также в Турции, которая поддерживает Баку. Но к какому формату переговоров лидеров стран приведёт заявление Пашинина и как при этом будут учитываться интересы жителей Нагорного Карабаха, пока остаётся открытым вопросом.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве успешно прошли переговоры по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Главы МИД Армении и Азербайджана выразили признательность России за помощь.