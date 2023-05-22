Политолог оценил готовность Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана
Политолог Долгов: армяне не сочтут справедливым решение Пашиняна признать Карабах азербайджанским
Москва, 22 мая, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Заявление премьера Армении Николы Пашиняна о готовности признать территорию Нагорного Карабаха частью Азербайджана будет критично воспринято армянским народом и не приведёт к быстрому разрешению карабахского конфликта. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов.
Ранее премьер-министр Армении в ходе пресс-конференции заявил, что готов признать частью Азербайджана и территорию Нагорного Карабаха. При этом он подчеркнул, что крайне важным в этом процессе остаётся гарантия обеспечения безопасности армянскому населению, проживающему в Карабахе.
По мнению политолога, конфликт в Нагорном Карабахе сложный и многоаспектный, поэтому шаг Пашиняна выглядит спорным и малопродуктивным решением в контексте урегулирования.
«Нельзя считать признание Пашиняна фактором, который радикально изменит ситуацию и прекратит конфликт. Дело в том, что в самом Карабахе есть организации, которые ранее выступали за полную автономию региона. Сейчас они также выступают в защиту армянского населения и не считают территорию Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Кроме того, внутри Армении такое решение не вызовет подъёма рейтинга премьер-министра. Далеко не все в стране позитивно воспримут заявление Пашиняна», — считает Долгов.
Политолог полагает, что более весомыми шагами для урегулирования конфликта были бы переговоры представителей Армении и Азербайджана с закреплением прав этнических армян, а также проведение референдума в регионе.
«Более весомым было бы проведение референдума в Нагорном Карабахе. Процесс должен решаться путём переговоров с закреплением договорённостей между Арменией и Азербайджаном по поводу статуса армянских граждан. Нужно, например, прописать права для энических армян. Сейчас в отношении армян эти заявления выглядят не совсем справедливо», — делится эксперт.
По мнению политолога, безусловно оптимистично сейчас слова лидера Армении воспримут лишь в Азербайджане, а также в Турции, которая поддерживает Баку. Но к какому формату переговоров лидеров стран приведёт заявление Пашинина и как при этом будут учитываться интересы жителей Нагорного Карабаха, пока остаётся открытым вопросом.
Как сообщало ИА Регнум, 19 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве успешно прошли переговоры по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Главы МИД Армении и Азербайджана выразили признательность России за помощь.