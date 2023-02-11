Мелитополь, 19 мая, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Украинские диверсанты предприняли попытку проникновения на территорию Запорожской области. Об этом 19 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» ВС РФ

По его словам, российские военные пресекли действия диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), намеревавшейся проникнуть вглубь региона.

«На одном из участков линии боевого соприкосновения нашими военными ликвидирована украинская ДРГ», ― сказал в беседе с РИА Новости Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Киев усилил диверсионную активность на территории региона. Он подчеркнул, что российские силовики своевременно нейтрализуют деятельность диверсионных групп.

Экс-глава «Роскосмоса», глава добровольческого отряда «Царские волки» Дмитрий Рогозин предупредил, что бойцам Вооружённых сил России нужно проявлять бдительность, так как диверсанты ВСУ практикуют установку радиомаяков на технику в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что маячки крепят как к военному автотранспорту, так и к гражданскому, потом по ним приходят прилёты.