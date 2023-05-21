ВС России ликвидировали семь ДРГ ВСУ на двух направлениях в зоне СВО
Минобороны: российские войска ликвидировали семь ДРГ ВСУ на двух направлениях в зоне СВО
Москва, 21 мая, 2023, 12:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские военные ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении и ещё две — на краснолиманском. Об этом 21 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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