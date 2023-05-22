Москва, 22 мая, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 мая встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом 22 мая сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Максим Блинов/POOL/ТАСС Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Да, могу подтвердить. Ожидается, что Лукашенко будет в Москве», — сказал Песков.

По его словам, намечается мероприятие в рамках Высшего Евразийского экономического совета.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 25 мая Путин будет участвовать в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве. Перед этим пройдёт Евразийский экономический форум.

Предыдущий саммит состоялся в Бишкеке 9 декабря 2022 года. В ЕАЭС, помимо России, входят Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Наблюдателями выступают Узбекистан, Молдавия и Куба.