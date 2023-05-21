Москва, 21 мая, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите Евразийского экономического союза в Москве, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

Он напомнил, что саммиту ЕАЭС будет предшествовать Евразийский экономический форум.

Также на полях саммита ЕАЭС пройдёт несколько двусторонних встреч. Пока неизвестно, состоятся ли трёхсторонние переговоры между Путиным, его коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Саммит Евразийского экономического союза в Москве запланирован на 25 мая. Предыдущий саммит состоялся в Бишкеке 9 декабря 2022 года.

В ЕАЭС, помимо России, входят Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Наблюдателями выступают Узбекистан, Молдавия и Куба.