Вашингтон, 22 мая, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Удаление сервиса 2ГИС из магазина приложений Google Play связано с соблюдением санкций и правил торговли, сообщили 22 мая в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли», — сообщили ТАСС в компании.

В Google уточнили, что если они обнаруживают приложение, которое «нарушает условия использования, то компания принимает соответствующие меры».

Как сообщало ИА Регнум, с 20 мая приложение геолокационного сервиса 2ГИС стало невозможно скачать в магазине приложений для Android.

Вместе с тем ранее установленные пользователями версии продолжают работать.

Отметим, что основным владельцем российского сервиса является Сбербанк, которому принадлежит 72% компании.