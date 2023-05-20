Москва, 20 мая, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Приложение геолокационного сервиса 2ГИС стало невозможно скачать в магазине приложений для Android. Об этом 20 мая со ссылкой на пресс-службу компании сообщил ТАСС.

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Приложение нельзя скачать в данный момент, но ранее установленные пользователями версии продолжают работать.

«Данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города», — сообщили в пресс-службе.

В магазине приложений для техники Apple 2ГИС ещё доступен. Для Android его по-прежнему можно скачать с официального сайта 2ГИС и в других магазинах приложений.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 2ГИС также пропадал и из App Store, однако вскоре вернулся. Основным владельцем сервиса является Сбербанк, которому принадлежит 72% компании. Приложение удалили из App Store в сентябре 2022 года, а в апреле 2023 года оно снова заработало.