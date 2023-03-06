Анкара, 6 марта, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Анкаре необходимы российские инвестиции для строительства газового хаба.

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Запланированные на февраль переговоры по хабу были перенесены из-за мощных, разрушительных землетрясений в Турции. Ожидается, что они могут возобновиться 22 марта.

Эрхан подчеркнул, что у страны нет денег на возведение объекта, но если финансы имеются у России, то стройка может начаться с привлечением инвестиций.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, создание газового хаба в Турции может привести к тому, что газовые отношения России и Европейского союза будут деполитизированы. Такое мнение выразил заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.