Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Японский журналист пристыдил президента Украины Владимира Зеленского за неудачный выбор места, где он попросил о поставках вооружения. Сделал он это 21 мая на полях саммита G7 в Хиросиме.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима. G7

«Мы понимаем, что вы просите об оружии. Но не все люди в Японии, особенно здесь, в Хиросиме, поддерживают эти идеи. Возможно, вам стоило бы больше говорить здесь о мирных инициативах», — подчеркнул репортёр.

Сейчас Япония может поставлять военные системы и технологии только в страны, с которыми совместно их разрабатывает; к ним фактически относятся США. Военное лобби Японии предложило рассмотреть возможность передачи Украине ракет и систем противовоздушной обороны, но гражданское японское общество настроено против этого — так высказались более 70% респондентов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Зеленский принял участие в рабочей сессии по ситуации на Украине в рамках саммита G7. Он прибыл в Японию накануне мероприятия на французском правительственном самолёте, хотя изначально должен был участвовать в саммите онлайн.

МИД России назвал участие украинского президента в саммите G7 пропагандистским шоу. В ведомстве отметили, что руководители «семёрки», упорно желая нанести Москве «стратегическое поражение», специально доставили на встречу управляемого ими же «главаря киевского режима».