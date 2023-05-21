Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Японский журналист пристыдил президента Украины Владимира Зеленского за неудачный выбор места, где он попросил о поставках вооружения. Сделал он это 21 мая на полях саммита G7 в Хиросиме.

Японский журналист заявил Зеленскому, что Хиросима является не лучшим местом для просьб об оружии
Иван Шилов ИА REGNUM
Хиросима. G7

«Мы понимаем, что вы просите об оружии. Но не все люди в Японии, особенно здесь, в Хиросиме, поддерживают эти идеи. Возможно, вам стоило бы больше говорить здесь о мирных инициативах», — подчеркнул репортёр.

Сейчас Япония может поставлять военные системы и технологии только в страны, с которыми совместно их разрабатывает; к ним фактически относятся США. Военное лобби Японии предложило рассмотреть возможность передачи Украине ракет и систем противовоздушной обороны, но гражданское японское общество настроено против этого — так высказались более 70% респондентов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Зеленский принял участие в рабочей сессии по ситуации на Украине в рамках саммита G7. Он прибыл в Японию накануне мероприятия на французском правительственном самолёте, хотя изначально должен был участвовать в саммите онлайн.

МИД России назвал участие украинского президента в саммите G7 пропагандистским шоу. В ведомстве отметили, что руководители «семёрки», упорно желая нанести Москве «стратегическое поражение», специально доставили на встречу управляемого ими же «главаря киевского режима».