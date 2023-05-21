Токио, 21 мая, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по ситуации на Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме. Это 21 мая следует из трансляции в международном пресс-центре.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Уточняется, что рабочая сессия состоялась утром, очное участие в ней принимал украинский лидер, прибывший накануне в Японию на французском правительственном самолёте. Изначально лидер Украины должен был, согласно договорённости, принять участие в саммите в онлайн-режиме.

Позднее украинский президент выразил желание «лично принять участие в саммите», и в Токио пошли ему навстречу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидеры стран «Группы семи» почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы возложением цветов к мемориалу в Парке мира, президента Украины на церемонии не было.